Финляндия отменила концерт Вячеслава Бутусова
Финляндия отменила выступление рок-исполнителя Вячеслава Бутусова из-за его выступлений в Крыму.
Финская газета Ilta-Lehti 27 июля заявила, что концерт Вячеслава Бутусова, лидера рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер», был отменен.
В качестве причины называются выступления Бутусова в Крыму и его «прокремлевская» позиция.
Выступление должно было пройти 11 сентября в Хельсинках в Kulttuuritalo.
Концерт организовал импортер минеральной воды Vaanoco Oy, а билеты продавал агрегатор Ticketmaster Suomi Oy.
Пресс-секретарь компании-организатора выступлений Logomo Пяйви Рются сказала, что концерт был отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях.
Рются отметила, что концерт Бутусова был запланирован еще до коронавируса и начала спецоперации на Украине.
Она утверждает, что тогда компании еще не было известно о прокремлевской позиции исполнителя.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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