Финляндия отменила концерт Вячеслава Бутусова

Финляндия отменила выступление рок-исполнителя Вячеслава Бутусова из-за его выступлений в Крыму.

Финская газета Ilta-Lehti 27 июля заявила, что концерт Вячеслава Бутусова, лидера рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер», был отменен.

В качестве причины называются выступления Бутусова в Крыму и его «прокремлевская» позиция.

Выступление должно было пройти 11 сентября в Хельсинках в Kulttuuritalo.

Концерт организовал импортер минеральной воды Vaanoco Oy, а билеты продавал агрегатор Ticketmaster Suomi Oy.

Пресс-секретарь компании-организатора выступлений Logomo Пяйви Рются сказала, что концерт был отменен из-за возникшего возмущения в социальных сетях.

Рются отметила, что концерт Бутусова был запланирован еще до коронавируса и начала спецоперации на Украине.

Она утверждает, что тогда компании еще не было известно о прокремлевской позиции исполнителя.