Брэд Питт приобрел особняк в Калифорнии стоимостью в 40 миллионов долларов

Дом, которому уже свыше ста лет, расположен на утесе Кармел-Хайлендс, и имеет очень богатую историю.

Звезда Голливуда Брэд Питт купил новый особняк на берегу моря за 40 миллионов долларов, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на Daily Mail.

Дом был построен еще в 1918 году, он прописался прямо на утесе Кармел-Хайлендс штата Калифорния. Уникальное здание проектировал культовый архитектор 20-го столетия Чарльз Саммер Грин, и некоторое время в особняке проживал известный американский писатель Дэниел Джеймс.

С 1999 года зданием владела компания Searock, связанная с бизнесменом Джозефом Ритчи, скончавшимся в начале 2022 года.

Дом возведен из песчаника и гранита, он имеет арочные окна, крышу из черепицы "в средиземноморском стиле". По информации Daily Mail, Питт - большой поклонник таких зданий.

Издание также напоминает, что в мае нынешнего года на продажу был выставлен дом Брэда Питта и Анджелины Джоли в Нью-Йорке. Известно, что недвижимость продана за 13,6 миллиона долларов, однако имя нового владельца не называется.

Ранее Брэд Питт подарил своей экс-жене Дженнифер Энистон особняк в Беверли-Хиллз, где пара жила вместе. Подарок приурочен к 50-летию Дженнифер, он был сделан в 2019 году, однако известно об этом стало только сейчас.

Актриса сожалела, что не выкупила дом, и Питт сделал ей сюрприз: приобрел недвижимость и оформил право собственности на Энистон.