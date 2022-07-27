Китай запустил «Лицзянь-1» - первую ракету национальной разработки
Лицзянь-1» успешно стартовала 27 июля с космодрома Цзюцюань в северном Китае, это первый ракетоноситель национальной разработки.
Как сообщает национальная аэрокосмическая корпорация КНР «Лицзянь-1» выведет на орбиту шесть спутников.
Китай тем самым расширяет свои возможности в атмосферных наблюдениях, а также сможет провести ряд научных экспериментов.
Ранее сообщалось об успешной доставке второго лабораторного модуля на китайскую орбитальную станцию, строительство которой планируют завершить в скором времени. На станции уже находится один тайкунавт.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Моральный дух французских домохозяйств в июле еще больше снизился
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20% от максимальной мощности
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок