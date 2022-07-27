Китай запустил «Лицзянь-1» - первую ракету национальной разработки

Лицзянь-1» успешно стартовала 27 июля с космодрома Цзюцюань в северном Китае, это первый ракетоноситель национальной разработки.

Как сообщает национальная аэрокосмическая корпорация КНР «Лицзянь-1» выведет на орбиту шесть спутников.

Китай тем самым расширяет свои возможности в атмосферных наблюдениях, а также сможет провести ряд научных экспериментов.

Ранее сообщалось об успешной доставке второго лабораторного модуля на китайскую орбитальную станцию, строительство которой планируют завершить в скором времени. На станции уже находится один тайкунавт.