В ФРГ в центре внимания свадьба «зеленых» политиков, шафером был министр сельского хозяйства

Зеленая звездная пара Катарина Шульце и Даньял Байяз поженились на выходных в самом тесном семейном кругу.

Лидер парламентской группы баварских зеленых и министр финансов земли Баден-Вюртемберг обменялись клятвами в Хершинг-ам-Аммерзее, подтвердили в парламентской группе зеленых в Мюнхене.

Ранее о звездной зеленой свадьбе сообщала газета Bild. Оказывается шафером  на ней был федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир.

На Шульце было довольно простое платье, на Байязе — темно-синий костюм. У них уже есть общий сын. Они познакомились в 2018 году, когда ели мороженое.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:
 

 

 