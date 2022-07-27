В ФРГ в центре внимания свадьба «зеленых» политиков, шафером был министр сельского хозяйства
Зеленая звездная пара Катарина Шульце и Даньял Байяз поженились на выходных в самом тесном семейном кругу.
Лидер парламентской группы баварских зеленых и министр финансов земли Баден-Вюртемберг обменялись клятвами в Хершинг-ам-Аммерзее, подтвердили в парламентской группе зеленых в Мюнхене.
Ранее о звездной зеленой свадьбе сообщала газета Bild. Оказывается шафером на ней был федеральный министр сельского хозяйства Джем Оздемир.
На Шульце было довольно простое платье, на Байязе — темно-синий костюм. У них уже есть общий сын. Они познакомились в 2018 году, когда ели мороженое.
Опубликовано: Тарас Медведев
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