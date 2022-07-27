British American Tobacco потерял почти миллиард фунтов из-за ухода из России

Британский производитель сигарет British American Tobacco считает, что ухода из России принес компании убыток в 957 миллионов фунтов.

Одна из крупнейших компаний мира British American Tobacco 27 июля сообщила о том, какие убытки ей принес уход из России.

Согласно отчетности компании, убыток от ухода из России составил 957 млн фунтов стерлингов.

Об уходе British American Tobacco из России стало известно 11 марта.

В то же время компания начала процесс передачи бизнеса с соблюдением международных и российских законов.

British American Tobacco выпускает сигареты Dunhill, Lucky Strike, Rothmans, Kent и Pall Mall.

Компания опубликовала сообщение, где заявила, что ведения бизнеса на территории России становится нестабильным.

Было отмечено, что после передачи бизнеса, присутствия компании на российском рынке больше не будет.