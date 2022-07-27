Постникова рассказала, что знакомство с женатым Бероевым началось с поцелуя

Звезда сериала "Война семей" Арина Постникова поведала, что ради карьеры готова на всё. Так, сцена страстного поцелуя с женатым Егором Бероевым, который на 15 лет старше актрисы, привычное дело для молодой артистки.

Молодая актриса Арина Постникова утверждает, что ей важно раскрыть характер своих персонажей максимально. Звезда экрана не считает, что поцелуи или постельные сцены - это что-то запретное.

Известность артистка приобрела благодаря сериалу "Война семей". Постникова признаётся, что ради работы готова сделать на всё, даже целоваться с партнёром по съёмкам, который на 15 лет её старше.

В картине 29-летняя актриса сыграла сцену страстного поцелуя с Егором Бероевым, которому уже 44 года. Девушка рассказала, что именно так познакомилась с актером, состоящим в браке.

Можно сказать, что наше с Егором первое знакомство началось с поцелуя. Мы встретились на пробах, и должны были играть ту самую сцену первого сезона, где главные герои в тайне от всех целуются на кухне, пока на улице идет большой праздник.

Если Арина понимает необходимость таких сцен, не исключая постельные, она готова сниматься в них.

Для моей героини было бы странно не целоваться с мужчиной, которого она так страстно любит. То же самое касается и постельных сцен. Если я понимаю, ради чего это нужно, я готова в них сниматься.

Напомним, что известный российский актёр Егор Бероев женат на своей коллеге Ксении Алфёровой, дочери легендарной советской и российской актрисы Ирины Алфёровой.