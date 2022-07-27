Пускепалис назвал злыми детьми знаменитостей, покинувших Россию

Известный российский актёр Сергей Пускепалис окрестил коллег по сцене и экрану, которые позволили себе уехать из России и оскорблять родную страну, "злыми детьми".

Актер Сергей Пускепалис выразил своё мнение об известных в России личностях, которые покинули родину и позволяют себе оскорблять своих соотечественников, пребывая за рубежом.

Сергей Витаутович Пускепалис - российский актер и театральный режиссер. Он наиболее известен своими ролями в отмеченных наградами фильмах "Простые дела" и "Как я провел этим летом" режиссера Алексея Попогребского.

Звезда экрана назвал своих коллег "злыми детьми".

Звезда картины "Метро" убеждён, что каждый вправе выбирать, как поступать. Но поведение некоторые отечественных звёзд подходит под определения "злые дети" и "пытаются нагадить".

Знаменитость высказался по поводу в рамках Ютуб-шоу "Диана Кади".

Я не злой ребенок. Я могу на что-то обидеться, но я никогда не буду, даже если что-то было не так, лить в ту сторону, которая меня воспитала, образовала, дала мне все, что у меня есть, вот эти помои. Я бы так никогда не сделал.

Ранее поступила информация, что из РФ уехал известный отечественный актер Анатолий Белый, предварительно уволившись из театра, которому отдал 19 лет.

Белый позволил себе оскорбительно высказаться о родном государстве, из-за этого был раскритикован своими коллегами и фанатами.