BASF готовится к экстренной ситуации с поставками газа

Крупнейшая в мире химическая компания BASF ожидает, что главный завод в Людвигсхафене продолжит работу, если в Германии будет объявлено чрезвычайное положение с газом.

Предполагается, что BASF получит достаточно газа для поддержания работы при сниженной нагрузке, заявил в среду генеральный директор Мартин Брудермюллер. В конце апреля он заявил, что в случае необходимости операции в Людвигсхафене придется прекратить.

BASF также уверен в Шварцхайде, втором по величине производственном комплексе в Германии.

Здесь компания могла бы перейти на  100 процентов получения электроэнергии и пара, которые ей необходимы, с ТЭС на мазуте.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

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