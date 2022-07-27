BASF готовится к экстренной ситуации с поставками газа
Крупнейшая в мире химическая компания BASF ожидает, что главный завод в Людвигсхафене продолжит работу, если в Германии будет объявлено чрезвычайное положение с газом.
Предполагается, что BASF получит достаточно газа для поддержания работы при сниженной нагрузке, заявил в среду генеральный директор Мартин Брудермюллер. В конце апреля он заявил, что в случае необходимости операции в Людвигсхафене придется прекратить.
BASF также уверен в Шварцхайде, втором по величине производственном комплексе в Германии.
Здесь компания могла бы перейти на 100 процентов получения электроэнергии и пара, которые ей необходимы, с ТЭС на мазуте.
Опубликовано: Тарас Медведев
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