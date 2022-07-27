Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, какое условие должны выполнить Швеция и Финляндия для вступления в НАТО.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 27 июля заявил, что правительство Турции не будет направлять документ законодательному органу, если не увидит выполнения мадридского меморандума.
Ранее на саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по безопасности, благодаря которому процесс принятия скандинавских стран в НАТО был разморожен.
В меморандуме закреплялось сотрудничество стран в сфере противодействия терроризму и запрещенной Рабочей партии Курдистана.
Чавушоглу сказал, что парламенту и его депутатам необходимо увидеть выполнение обещаний в мадридском меморандуме.
В случае невыполнения обещаний документ не будет отправлен в парламент, говорит дипломат, и будет применено право вето.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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