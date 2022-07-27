Турция назвала условие ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, какое условие должны выполнить Швеция и Финляндия для вступления в НАТО.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 27 июля заявил, что правительство Турции не будет направлять документ законодательному органу, если не увидит выполнения мадридского меморандума.

Ранее на саммите НАТО в Мадриде Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по безопасности, благодаря которому процесс принятия скандинавских стран в НАТО был разморожен.

В меморандуме закреплялось сотрудничество стран в сфере противодействия терроризму и запрещенной Рабочей партии Курдистана.

Чавушоглу сказал, что парламенту и его депутатам необходимо увидеть выполнение обещаний в мадридском меморандуме.

В случае невыполнения обещаний документ не будет отправлен в парламент, говорит дипломат, и будет применено право вето.