Подруга Пьехи скончалась накануне 85-летия знаменитой исполнительницы

Народная артистка СССР Эдита Пьеха потеряла близкую подругу и помощницу Нину Чувашову, с которой познакомилась больше 30 лет назад. Пожилая женщина скончалась накануне 85-летия легендарной исполнительницы.

Накануне 85-летия легенды советской сцены Эдиты Пьехи ушла в мир иной ее помощница, которая много лет жила в доме артистки. Нина Чувашова была полноправным членом звёздного семейства.

О кончине помощницы поведала дочь Эдиты Станиславовны Илона Броневицкая.

Нина Вячеславовна, к сожалению, скончалась. Это как раз произошло после того, как ее положили в больницу. Умерла от старости, к тому же она болела. Сейчас мама живет одна, новой помощницы у нее нет. Мама не хочет с кем-то встречаться или проводить публичных мероприятий. Поэтому мы узким кругом семьи приедем к ней на день рождения. Где будем отмечать, дома или на даче, мама пока не решила.

С Ниной Чувашовой звезда сцены познакомилась более 30 лет назад. Тогда известная исполнительница оформила шефство над детским домом № 53, где Нина Вячеславовна трудилась в качестве директора.

Именно на почве любви к обездоленным сиротам женщины и сошлись. Чувашова переехала в дом артистки, где стала оказывать помощь знаменитости по хозяйству.

Напомним, что 85 лет именитой певице исполнится 31 июля. Её дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха пошли по стопам знаменитой родственницы, став исполнителями.