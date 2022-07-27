Подруга Пьехи скончалась накануне 85-летия знаменитой исполнительницы
Народная артистка СССР Эдита Пьеха потеряла близкую подругу и помощницу Нину Чувашову, с которой познакомилась больше 30 лет назад. Пожилая женщина скончалась накануне 85-летия легендарной исполнительницы.
Накануне 85-летия легенды советской сцены Эдиты Пьехи ушла в мир иной ее помощница, которая много лет жила в доме артистки. Нина Чувашова была полноправным членом звёздного семейства.
О кончине помощницы поведала дочь Эдиты Станиславовны Илона Броневицкая.
Нина Вячеславовна, к сожалению, скончалась. Это как раз произошло после того, как ее положили в больницу. Умерла от старости, к тому же она болела. Сейчас мама живет одна, новой помощницы у нее нет. Мама не хочет с кем-то встречаться или проводить публичных мероприятий. Поэтому мы узким кругом семьи приедем к ней на день рождения. Где будем отмечать, дома или на даче, мама пока не решила.
С Ниной Чувашовой звезда сцены познакомилась более 30 лет назад. Тогда известная исполнительница оформила шефство над детским домом № 53, где Нина Вячеславовна трудилась в качестве директора.
Именно на почве любви к обездоленным сиротам женщины и сошлись. Чувашова переехала в дом артистки, где стала оказывать помощь знаменитости по хозяйству.
Напомним, что 85 лет именитой певице исполнится 31 июля. Её дочь Илона Броневицкая и внук Стас Пьеха пошли по стопам знаменитой родственницы, став исполнителями.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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