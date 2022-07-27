Дважды проникал в дом: певица Лана Дель Рей испугалась фаната и подала на него в суд
Излишне навязчивый поклонник однажды чуть не угнал у 37-летней американской звезды автомобиль, а потом написал ей письмо.
Американская певица Лана Дель Рей стала жертвой фаната. В феврале некто Эрик Эверардо незаконно забрался в дом звезды и даже попытался угнать ее автомобиль Jaguar. Полиция тогда задержала мужчину и привлекла к ответственности.
Но в июле, сообщает Рамблер, история с проникновением Эрика в дом к Лане повторилась. На сей раз мужчина оставил исполнительнице письмо, в котором написал, что желает увидеться с ней снова.
По словам Ланы Дель Рей, Эрик Эверардо также неоднократно отправлял послания ее младшей сестре Кэролайн.
Беспокоясь о своей безопансости, и безопасности своей семьи, Лана Дель Рей обратилась за защитой в суд. Первое слушание дела назначено на август. Эрику Эверардо пока выписан временный судебный запрет: мужчине нельзя приближаться к певице ближе, чем на 90 метров.
Ранее «Газета.Ru» писала, как сталкер ворвался в особняк Арианы Гранде в день ее рождения.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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