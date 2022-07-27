Украинские беженцы в Испании  развели лесной пожар на площади 31 га, когда сжигали российский флаг

Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям

По итогам двух новых исследований получено подтверждение теории, что пандемия коронавируса возникла на рынке в Ухане, где продавались живые животные, а не в научных лабораториях.

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