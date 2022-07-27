Украинские беженцы в Испании  развели лесной пожар на площади 31 га, когда сжигали российский флаг

Украинцы в Испании решили поджечь российский флаг и снять этот акт на видео, и совершили злостное экологическое преступление.

Как сообщает телеканал rtve, огонь в лесу начался из-за украинцев, всего пожаром поврежден 31 гектар лесонасаждений.

За поджог леса теперь беженцам грозит крупный штраф и даже уголовная ответственность, а вдобавок депортация.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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