Газпром сократил поставки по «Северному потоку» до 20 процентов
Сегодня с 07.00 «Газпром» сократил поставки по "Северному потоку" до 20% от проектной мощности.
Газпром ранее предупреждал, что сократит объемы поставок по «Северному потоку-1» в среду с 40 до 20 процентов.
«Судя по всему, «договориться» у Герхарда Шредера, посланника немецких промышленных элит, не получилось. Потому что единственное предложение Германии сегодня звучит так: «давайте вы будете продолжать поставлять газ, а взамен … мы будем и дальше ужесточать санкции и вооружать Украину», - прокомментировали ситуацию военкоры русской весны.
В то же время компания зарегистрировала дополнительные мощности для Трансгазопровода в направлении Словакии.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
-
Садальский рассказал об элитной недвижимости Гузеевой и Удовиченко за границей
Известный российский актёр и блогер Станислав Садальский рассказал россиянам о наличии у ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой и актрисы Ларисы Удовиченко элитной недвижимости за рубежом.Подробнее...
-
Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям
По итогам двух новых исследований получено подтверждение теории, что пандемия коронавируса возникла на рынке в Ухане, где продавались живые животные, а не в научных лабораториях.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
The Telegraph: Джонсон займет пост Генсека НАТО
Новые исследования подтверждают, что коронавирус возник из дикой природы и дважды передался людям
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Песков: в России могут начать производство турецких БПЛА Bayraktar
TalkTV: дебаты Лиз Трасс и Риши Сунака прервались из-за того, что ведущая Кейт Маккэн упала в обморок