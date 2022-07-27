Сегодня с 07.00 «Газпром» сократил поставки по "Северному потоку" до 20% от проектной мощности.

Газпром ранее предупреждал, что сократит объемы поставок по «Северному потоку-1» в среду с 40 до 20 процентов.

«Судя по всему, «договориться» у Герхарда Шредера, посланника немецких промышленных элит, не получилось. Потому что единственное предложение Германии сегодня звучит так: «давайте вы будете продолжать поставлять газ, а взамен … мы будем и дальше ужесточать санкции и вооружать Украину», - прокомментировали ситуацию военкоры русской весны.

В то же время компания зарегистрировала дополнительные мощности для Трансгазопровода в направлении Словакии.