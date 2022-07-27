Джон Траволта через два года после смерти жены закрутил роман с другой

Предположительно, у звезды Голливуда начались отношения с его давней подругой, американской актрисой Керсти Элли.

Американский актер Джон Траволта, два года назад похоронивший жену Келли Престон, строит отношения с новой женщиной. Об этом сообщает Вокруг ТВ со ссылкой на анонимный источник.

По словам инсайдера, Джон закрутил роман со своей давней подругой, коллегой по кинофильму "Уж кто бы говорил" Керсти Элли.

Эту информацию подтвердил и лучший друг актера - Брюс Уиллис. Он уточнил, что Джон и Керсти много времени проводят вместе, и Элли часто ездит во Флориду, хотя живет в Канзасе. И - посещает церковь, которая находится рядом с резиденцией артиста.

Издание отмечает, что Керсти ранее признавалась, что во время совместной работы у нее проявились чувства к Джону. Но на серьезный роман она не решилась, так как была замужем - Элли в тот период состояла в браке с артистом Паркером Стивенсом.

Керсти также не раз защищала Уиллиса. Когда в 2012 году актера в сексуальных домогательствах к мужчинам обвинили два массажиста и его бывший пилот, Керсти назвала это все абсурдом. Она заявила, что сплетнями занимаются завистники.

Жена Джона Келли Престон умерла в июле 2020 года в возрасте 57 лет. Причиной смерти стал рак, с которым актриса боролась два года своей жизни.

Вместе пара прожила около 20 лет, в их семье родились трое детей. Но в 2009 году случилась трагедия: в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, погиб старший сын Джетт, которому на тот момент было 16 лет.