Китай предупредил США о последствиях в случае визита Пелоси на Тайвань

Китай выразил в среду свое твердое неприятие визита на Тайвань лидера конгрессменов США Нэнси Пелоси и предупредил, что Вашингтон должен понести «все последствия».

Пекин выступает против любых официальных контактов между Тайванем и другими странами, считая, что эта островная территория с 24-миллионным населением является одной из его исторических провинций.

Нэнси Пелоси, лидер Палаты представителей и одна из самых высоких фигур в американской политике, отказалась сообщить журналистам в прошлый четверг, совершит ли она эту поездку, запланированную на август.

Пекин заявил в среду о своем «решительном неприятии» этого возможного шага, который не получил единодушия в правительстве США.

«Если Соединенные Штаты будут упорствовать с визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, им придется отвечать за все возможные последствия», — заявил прессе представитель китайской дипломатии Чжао Лицзянь.

США, как и подавляющее большинство стран мира, официально не признают Тайвань. Но они решительно поддерживают остров, подчеркивая его «демократический» статус. Вашингтон является самым важным партнером Тайбэя и поставщиком оружия.

Расценивая это как посягательство на свой суверенитет, Китай в последние годы усилил давление на Тайбэй, регулярно проводя вторжения в зону ПВО Тайваня.