Эксперты считают, что китайский производитель чипов SMIC совершил технологический прорыв

Канадская аналитическая компания TechInsights сообщает, что ведущему китайскому производителю Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) вероятно удалось произвести 7-нанометровые чипы.

Такой вывод исследователи сделали, когда реконструировали образец микросхемы, изготовленный SMIC, извлеченный из машины для майнинга криптовалюты.

Аналитики и отраслевые специалисты считают такое производство возможно с технической точки зрения и является серьезным прорывом в данной сфере.

SMIC не делал никаких публичных комментариев о возможности достижения 7-нм техпроцесса, несмотря на то, что тип чипа, который проанализировал TechInsights, находится в производстве с июля прошлого года.

Старший научный сотрудник по полупроводникам в Тайваньском институте экономических исследований Ариса Лю говорит, что новостей о новых возможностях SMIC может быть достаточно, чтобы США ввели новые ограничения.

Тем временем правительство США продолжает лоббировать власти в Нидерландах, где находится ключевой поставщик полупроводникового оборудования ASML, для дальнейшего ограничения продаж SMIC.

В прошлом году SMIC получила рекордно высокий доход в размере 5,44 млрд долларов, благодаря высокому спросу на свои компоненты.

Хотя возможность массового производства 7-нанометровых чипов позволила бы SMIC опередить американских и европейских конкурентов, китайская компания остается на одно-два поколения позади TSMC и южнокорейской Samsung Electronics.