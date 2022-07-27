В Анголе нашли самый крупный розовый алмаз в мире в 170 карат

Этот 170-каратный бриллиант получил название «La Rose de Lulo» в честь шахты на северо-востоке Анголы, из которой он был добыт.

Горняки в Анголе добыли редкий чисто розовый алмаз, который считается самым крупным из обнаруженных в мире за последние 300 лет, сообщила австралийская горнодобывающая компания, управляющая этим месторождением.

Это один из крупнейших когда-либо обнаруженных розовых алмазов, говорится в заявлении Lucapa Diamond Company для инвесторов.

«Историческое» открытие этого алмаза типа IIa, включающего особо редкие и чистые камни, приветствовалось правительством Анголы, партнером рудника.

«Этот рекордный и впечатляющий розовый алмаз, добытый в Луло, продолжает демонстрировать, что Ангола является важным игроком на мировой арене алмазодобычи», - сообщил министр минеральных ресурсов Анголы Диамантино Азеведо.

Камень будет продан на международных аукционах, вероятно, по астрономической цене. Хотя «Роза Луло» по-прежнему нуждается в огранке и полировке, чтобы достичь ее полной стоимости — в процессе, при котором камень может потерять 50% своего веса, — в прошлом аналогичные розовые бриллианты стоили рекордно дорого.

В 2017 году бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата был продан с аукциона в Гонконге за 71,2 миллиона долларов США. На данном этапе он остается бриллиантом, достигшим самой высокой продажной цены в истории.