ВОЗ сказала: распространение оспы обезьян можно избежать с помощью вакцинации
Надежная программа вакцинации все еще может обеспечить коллективный иммунитет - вот, что ответили ВОЗ на очередном совете по предотвращению эпидемии обезяньей оспы. Насколько это эффективно?
По данным ВОЗ, гомосексуалист с оспой обезьян заразит в среднем от одного до двух человек, в то время как другие заразят менее одного человека.
“Таким образом, нам нужно было бы вакцинировать только около половины людей из группы высокого риска, чтобы добиться коллективного иммунитета”, - сказал Хантер, профессор-эпидемиолог медицинского университета Германии.
Хантер предложил предложить вакцину всем, кто обращается в клинику сексуального здоровья. Многие из людей, у которых до сих пор был положительный результат теста на оспу обезьян, также живут с ВИЧ, поэтому они уже регулярно посещают клиники, наряду с людьми, которых привлекают высокоактивные сексуальные сети, которые также подвергаются большему риску.
Хью Адлер, исследователь из Ливерпульской школы тропической медицины, который работал с пациентами, страдающими от оспы обезьян, выразил надежду, что декларация ВОЗ привлечет больше внимания к необходимости поставок вакцин и повысит политический приоритет вспышки.
Адлер добавил, что в связи с ростом случаев заболевания в США и Великобритании и плавным перетеканием по всей Европе отсутствием надлежащей стратегии вакцинации во многих странах растет риск полного распространения инфекции среди мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами.
К настоящему времени в этом году по всему миру было зарегистрировано более 16 000 случаев оспы обезьян. Сообщалось о пяти смертельных случаях, все в Африке. В Германии зарегистрировано более 2200 случаев заболевания.
Опубликовано: Силивончик Алина
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