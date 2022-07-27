У покойного Пьера Нарцисса есть внебрачный сын

Известный в России певец Нарцисс Пьер скончался 21 июня текущего года. Оказалось, что у звезды сцены растёт внебрачный сын.

У певца Пьера Нарцисса объявился внебрачный сын. Женщина, которую зовут Ирен, утверждает, что имела интимную связь со знаменитостью много лет назад, а в результате родила мальчика от ныне покойного певца.

Мать наследника артиста рассказала, что в 2010-х она встречалась с Пьером Нарциссом. Женщина утверждает, что в настоящее время воспитывает 8-летнего сына исполнителя из Камеруна, который живет со своей матерью в Москве.

Семья усопшего называет Ирен самозванкой. Экс-супруга знаменитости Валерия Калачева вспомнила, что прибиралась в квартире певца и не обнаружила никаких следов, которые бы говорили бы, что этот роман был на самом деле.

Если бы с Пьером кто-то был днями и ночами напролет, наверное, что-то должно было остаться, хотя бы косметика, волосы, трусы, тапочки. Я не знаю, но ничего нет.

О кончине музыканта стало известно 22 июня. Артист умер в возрасте 45 лет от остановки сердца после операции на почке.

Церемония прощания со звездой сцены в России состоялась 30 июня в Центральной клинической больнице Москвы.

После тело Пьера Нарцисса было перевезено в Камерун. Похороны на родине певца состоялись только 23 июля.