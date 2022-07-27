Педагог "Фабрики звёзд" рассказал, как Гагарина пробилась на сцену

Педагог по вокалу известного телепроекта "Фабрика звёзд" Владимир Коробка рассказал, как популярная сегодня исполнительница Полина Гагарина пробилась на сцену.

Педагог по вокалу из "Фабрики звезд" Владимир Коробка дал интервью экс-ведущей программы Яне Чуриковой. Он утверждает, что Полина Гагарина пробилась в шоубиз не сама.

Коробка вспомнил, как привел молодое дарование к продюсеру Максиму Фадееву, который тогда руководил "Фабрикой звёзд 2". После того как проект подошёл к концу, Гагарина не пожелала сотрудничать с музыкальным продюсером, но после сумела заявить о себе.

Я позвонил и ее привели. Макс (Фадеев) сидел за роялем. Он играл какой-то хит - и она тут же пела. Я не думаю, что она ему очень нравилась, поскольку они расстались. Но на тот момент она была очень убедительна.

Ранее сообщалось, что тот же Владимир Коробка подверг пение Лолиты Милявской на популярной передаче критике.

Эксперт утверждает, что в пении известной исполнительницы было слишком много фальшивых нот.

Милявская исполнила композицию "Снилось мне" из репертуара популярной группы "Воскресение" в дуэте с Джемом Шерифом в рамках первого сезона "Фабрики звёзд".

У нее были фальшивые ноты. Мне больше нравится, когда он поет. Он поет просто, а она пафосно. Перебор. Это - колхоз.

Ранее Милявская поведала о том, что на ее маму в 2016 году было совершено нападение в центре столицы Украины.Певица утверждает, что в то время они не стали придавать этот неприятный случай широкой огласке.