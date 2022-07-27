Садальский рассказал об элитной недвижимости Гузеевой и Удовиченко за границей

Известный российский актёр и блогер Станислав Садальский рассказал россиянам о наличии у ведущей программы "Давай поженимся!" Ларисы Гузеевой и актрисы Ларисы Удовиченко элитной недвижимости за рубежом.

Актер Станислав Садальский поведал, что у его коллег по сцене и экрану Ларисы Гузеевой и Ларисы Удовиченко имеется недвижимость на чужбине. Артистки купили элитную жилплощадь в ЖК (жилищный комплекс) не для бедных в Болгарии.

Такие сведения актер разместил в собственном Телеграм-канале. Он рассказал, что недвижимость знаменитостей находится в ЖК "Эмеральд" на берегу моря в Болгарии.

В апартаментах известных в России артисток окна выходят на море, а придомовая территория оснащена бассейном.

Emerald Beach Resort & Spa - великолепный масштабный жилой комплекс с собственной первоклассной инфраструктурой, расположен на первой линии моря в нескольких шагах от пляжа в городе Равда, на территории прекрасного природного парка, откуда открывается вид на побережье и Черное море.

Примечательно, что недавно появилась информация о том, что Гузеева уехала в отпуск в Болгарию. После знаменитость вышла на связь с подписчиками, объяснив цель отъезда из родного государства.

Артистка пожаловалась, что в звёздной среде курорты Болгарии не значатся в списке статусных.