Филиппины отказались покупать российские вертолеты

Правительство Филиппин отменило сделку по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов из-за опасений возможных санкций США.

Бывший министр обороны Дельфин Лоренцана заявил, что он отменил сделку на 227 млн долларов по приобретению вертолетов Ми-17. Это решение было одобрено тогдашним президентом Родриго Дутерте до истечения срока их полномочий в июне.

Лоренцана сказал, что Филиппины могут столкнуться с санкциями в связи с напряженным отношениями между США и Россией.

По его словам, американские сотрудники службы безопасности знали о решении Манилы и могли предложить аналогичные тяжелые вертолеты для военных нужд Филиппин.

Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что контракт уже подписан, но сделка отменена. Он сказал, что российская сторона может подать апелляцию.

В соответствии с соглашением о закупке вертолетов, которое было подписано в ноябре, первая партия многоцелевых вертолетов должна была быть поставлена российским "Совтехноэкспортом" примерно через два года.

Ранее Лоренцана говорил, что Филиппины произвели первый платеж в январе. Теперь неясно что будет с этими деньгами после отказа страны от сделки.

По словам филиппинских официальных лиц, вертолеты российского производства могли использоваться для боевых, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации на архипелаге Юго-Восточной Азии, который часто подвергается воздействию тайфунов и других стихийных бедствий.

В феврале прошлого года Лоренцана подписала сделку на сумму 571 млн долларов на приобретение 32 вертолетов S-70i Black Hawk у польского производителя аэрокосмической техники PZL Mielec.