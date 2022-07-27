Филиппины отказались покупать российские вертолеты
Правительство Филиппин отменило сделку по закупке 16 российских военно-транспортных вертолетов из-за опасений возможных санкций США.
Бывший министр обороны Дельфин Лоренцана заявил, что он отменил сделку на 227 млн долларов по приобретению вертолетов Ми-17. Это решение было одобрено тогдашним президентом Родриго Дутерте до истечения срока их полномочий в июне.
Лоренцана сказал, что Филиппины могут столкнуться с санкциями в связи с напряженным отношениями между США и Россией.
По его словам, американские сотрудники службы безопасности знали о решении Манилы и могли предложить аналогичные тяжелые вертолеты для военных нужд Филиппин.
Посол Филиппин в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес сообщил, что контракт уже подписан, но сделка отменена. Он сказал, что российская сторона может подать апелляцию.
В соответствии с соглашением о закупке вертолетов, которое было подписано в ноябре, первая партия многоцелевых вертолетов должна была быть поставлена российским "Совтехноэкспортом" примерно через два года.
Ранее Лоренцана говорил, что Филиппины произвели первый платеж в январе. Теперь неясно что будет с этими деньгами после отказа страны от сделки.
По словам филиппинских официальных лиц, вертолеты российского производства могли использоваться для боевых, поисково-спасательных операций и медицинской эвакуации на архипелаге Юго-Восточной Азии, который часто подвергается воздействию тайфунов и других стихийных бедствий.
В феврале прошлого года Лоренцана подписала сделку на сумму 571 млн долларов на приобретение 32 вертолетов S-70i Black Hawk у польского производителя аэрокосмической техники PZL Mielec.
Опубликовано: Светлана Репина
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