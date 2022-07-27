Кочаны капусты трескаются: дачные эксперты пояснили, почему и что делать

Такая проблема может появиться в результате нерегулярного полива или проливных дождей.

Кочаны дозревают, и кажется, что осталось только их срезать и заготовить на зиму. Но неожиданно выясняется, что капуста потрескалась. Почему так бывает? И можно ли исправить?

Опытные дачники объясняют: дело в неравномерном поливе после засухи. Кочан таким образом может отреагировать и на заливной дождь.

Чтобы избежать растрескивания, поливать нужно равномерно, один раз в 2-3 дня, не допуская недельных перерывов. Но, если кочан все равно потрескался, в идеале лучше его срезать и использовать.

К слову, саму кочерыжку можно оставить на месте. Во избежание инфекций ее нужно посыпать толченым активированным углем, и вскоре на ней образуются 2-3 молодых качанчика, которые будут расти до самых заморозков.

А если все-таки решили доращивать кочан, то рану также желательно просыпать толченым активированным углем, чтобы подсушить и сохранить капусту в здоровом виде.