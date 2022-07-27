Экс-супруга Константина Меладзе рассказала, зачем приезжала к нему в Италию

Бывшая жена музыкального продюсера Константина Меладзе Яна Сум поведала, что находится не в Италии. Там гостила их общая дочь с музыкантом Лия, а мать приезжала забирать девочку.

В сети появилась информация о том, что композитор и продюсер Константин Меладзе расстался с популярной в России исполнительницей Верой Брежневой. У многих возник вопрос, зачем в Италию приезжала бывшая супруга музыканта Яна Сумм.

Женщина решила пояснить, какие отношения связывают ее с бывшим, назвав причину своего визита к нему в Италии.

Я давно не в Италии. Там у Кости гостила наша младшая дочь, и я приезжала, только чтобы забрать Лиечку. Виделись мы буквально 15 минут в аэропорту - Костя был один, без Веры (Брежневой).

Тем временем, сеть заполнила информация о том, что Меладзе и Брежнева на грани развода. Никаких комментариев ни от Веры, ни от Константина не поступает.

После переезда звёздной четы в Италию в конце февраля связаться с ними проблематично.

Украинский блогер Алена Жужа утверждает, что знаменитости расстались. Причиной тому стала связь продюсера с экс-солисткой "ВИА Гра" Эрикой Гергег, о симпатии Меладзе к которой писали уже несколько лет назад.

Напомним, что пара Брежнева-Меладзе в тайне от лишних глаз сочеталась узами брака в 2015 году в Италии. Изначально музыканты скрывали свой семейный статус от общественности.