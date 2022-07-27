В Ухане закрывают предприятия и останавливают общественный транспорт из-за четврех случаев коронавируса

Центральный мегаполис Китая Ухань временно закрыл некоторые предприятия и общественный транспорт в районе с почти миллионным населением из-за нескольких новых случаев заражения коронавирусом.

В Китае считают главными мерами для поддержания «нулевого COVID» массовое тестирование, ограничение деловой активности, передвижения людей и строгий карантин.

Уханьский регион Цзянся с населением более 900 000 человек заявил, что его основные городские районы должны ввести трехдневное ограничение с 27 июля.

В это время будут запрещены многие большие групповые мероприятия и обеды в ресторанах, закрыты различные общественные развлекательные заведения, рынки сельскохозяйственной продукции и небольшие поликлиник, приостановлено движение автобусов и метро.

Жителей призывают не покидать этот район на протяжении трех дней, а путешественникам рекомендуется избегать въезда.

Такая стратегия помогла Уханю и другим районам страны сдержать количество случаев заболевания. Но жесткие ограничения во время крупных вспышек и страх потенциальных повторных ограничений всякий раз, когда сообщается о новых случаях, подорвали экономику, деловую уверенность и готовность людей путешествовать.

Вечером 26 июля власти Цзянся сообщили о выявлении двух случаев заражения во время регулярного тестирования. 

Еще два случая были выявлены при проверке людей, находившихся в контакте с зараженными лицами. 

Опубликовано: Светлана Репина

 

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