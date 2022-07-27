Little Big отменила концерты на территории России
Эпатажная российская группа "Little Big" объявила об отмене своего концертного тура по РФ. Причиной принятого решения музыканты назвали "текущие обстоятельства".
Музыкальный коллектив "Little Big", известный в России, не будет давать концерты на родине.
Музыканты сообщили об этом в запрещённой сегодня в РФ социальной сети.
К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура, заявленного в прошлом году, не представляется возможным.
Члены коллектива заявили, что с нетерпением ждут встречи со своими российскими поклонниками.
В июне текущего года музыканты сообщили, что группа "Little Big" (правда, в неполном составе) переехала в США. Илья Прусникин, Софья Таюрская обживаются в Лос-Анджелесе.
Когда журналисты узнали о планируемом концертном туре и выложили информацию в сеть, возмущению фанатов не было конца. Возвращение "блудных музыкантов" встретили насмешками.
Все? Денег надо заработать в России? Там никому не интересны оказались.
В городе ангелов, насколько я понимаю, слушать их контент не сильно хотят?.
Поют на английском, такие модные, стильные, востребованные, а выступать хотят в ненавистной России. Как же так?
Они же, вроде, свалили в страну мечты. И опять тут?
Так, к сожалению, все предатели и вернутся.
"Little Big" находится значится в неофициальном черном списке артистов, которых не желают принимать с концертами на родине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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