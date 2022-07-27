Вековые юбиляры поделились рецептами блюд, которые помогли им дожить до ста лет и сохранить ясный ум

Если одни стараются придерживаться низкокалорийной диеты, то другие не боятся включать в меню фастфуд.

Прожить сто лет - уже само по себе большое достижение. Сохранить ясный ум в таком возрасте - тоже круто. Считается, что жизнь продлевают диеты. А какие именно позволяют добраться до векового рубежа? Журнал "Гастроном" решил найти ответ на эти вопросы.

Все дело в настроении

Как оказалось, столетняя англичанка Мэри Эмерсон всем другим блюдам предпочитает сосиски в тесте. Их она продолжает готовить и сегодня - вместе с внуками и правнуками.

Канадские ученые уверены: секрет кроется в позитивных эмоциях, которые положительно влияют на здоровье пожилой женщины. Получается, что и от фастфуда бывает польза.

... и чашку кофе каждый день

А 116-летняя японка Канэ Танака акцент делает на традиционных продуктах страны - рыбе, рисе, овощах. Но не только: женщина не отказывает себе в чашке кофе ежедневно и любит сладости.

Яблоки и овсянка

Россиянин Юлий Ксюнин из Тамбова уверен, что дожил до 105 лет благодаря строгому питанию. На завтрак он ест овсянку с сухофруктами, в обед куриный либо рыбный суп с овощами. А перед сном выпивает кефир или ряженку. Помимо этого, Юлий ест по 2-3 яблока ежедневно и избегает жирной еды.

По словам главного внештатного геронтолога Минздрава РФ Ольги Ткачевой, одно из главных условий долголетия - правильное питание. поее словам, в рационе должно быть как можно меньше быстро усваиваемых углеводов - сладкого и выпечки.

Нужно ограничить себя и в соли (не более 5 грамм в день), увеличивать долю свежих овощей и фруктов, отдать предпочтение нежирным сортам мяса, птицы. И не забывать про рыбу как источник полезных Омега-жиров.

Но пример реальных историй долгожителей показывает: не стоит отказывать себе и в любимых блюдах, если они приносят радость. Это укрепляет ментальное здоровье и здоровье в целом.