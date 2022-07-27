Диетолог 1AND1 LIFE Сильвия Карли назвала лучшие советы для похудения в 2022 году

Пандемия с закрытыми спортзалами и работой дома, с доступом к любой еде, создала серьезные проблемы для желающих похудеть. Диетолог 1AND1 LIFE Сильвия Карли дала рекомендации, как исправить ситуацию.

Потребление достаточного количества белка важно не только из-за чувства сытости. Усваивая этот макроэлемент, организм сжигает больше калорий и откладывает меньше жира.

Но важно выбирать белок правильно. К высококачественным белкам относятся нежирное мясо курицы или индейки, молочные продукты низкой жирности, постная говядина, яйца, тофу.

Сладкая газировка, кофе с сахаром и алкоголь могут свести на нет все усилия по похудению. Диетолог рекомендует выбирать несладкий чай или простую воду.

Похудение должно быть удобным. Например, стоит выбрать спортзал, до которого легко добраться из дома или с работы, чтобы не пропускать тренировки из-за долгой дороги.

Проходить 10 000 шагов в день – в любом случае хорошая идея. Даже если добиваться такого количества не получается, отслеживание результатов само по себе станет хорошим стимулом.

Не стоит садиться на диету, которой практически нереально придерживаться. В такой ситуации легко набрать вес из-за чрезмерного употребления продуктов, от которых человек отказывался долгое время.

Снижению веса способствует привычка к употреблению овощей. Они содержат клетчатку и полезные вещества, но минимум жира и калорий.

Питание должно быть осознанным. Ему следует уделить отдельное время, не совмещая с телевизором или компьютером. Это поможет не пропустить сигнал сытости и не переедать.