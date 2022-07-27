Огородники объяснили, почему гниют помидоры на кустах
Иногда, даже у самого опытного овощевода, помидоры на кустах в огороде или в теплице начинают гнить.
Самыми главными врагами томатов, растущих на улице или в теплице, являются:
фитофтороз;
вершинная гниль;
альтернариоз;
бактериальный некроз.
Все эти болезни имеют свои характерные признаки. С появлением первых симптомов недугов следует незамедлительно начинать лечение. Для борьбы можно использовать химические вещества, биопрепараты. Пока заболевание не получило большого распространения, эффективными оказываются и народные средств.
Фитофтороз:
Заболевание появляется из-за холода и повышенной влажности среды.
На наличие его указывают:
черные пятна на плодах, их загнивание;
почернение, высыхание и скручивание листьев.
Чтобы избавиться от фитофтороза нужно использовать фунгициды. Среди наиболее популярных и эффективных – Фундазол, Топаз, Хом, Тиовит джет, Ридомилос. Перед посадкой томатов в открытый грунт или в теплицу участок следует дезинфицировать.
Вершинная гниль:
Патология возникает из-за дефицита калия и переизбытка калия. Спровоцировать ее возникновение способны жаркая погода и недостаток влаги. Симптомами заболевания становятся пятна бурого цвета на еще зеленых плодах.
Для лечения томатов надо:
удалить пораженные части растений;
кустики обработать раствором кальциевой селитры и хлористого калия (разводят по 10 и 30 г каждого из веществ 10 л воды).
Для борьбы с вершинной гнилью можно использовать содовый раствор. Для его приготовления 30 г средства надо растворить в ведре жидкости. Полив следует повторить через 10 дней.
Альтернариоз:
Нестабильные погодные условия, перепады температуры, обильная роса приводят к тому, что на листве появляются сухие пятна темного цвета. Участки, пораженные альтернариозом, или сухой пятнистостью, чернеют и отмирают.
Симптомы болезни проявляются через 3-5 дней после посадки растений. Если в это время начать лечение, то устранить проблему можно без ущерба посадкам.
Для борьбы с грибком:
удаляют зараженные листья;
сокращают количество поливов.
Эффективным средством борьбы с пятнистостью является настой марганцовки с чесноком.
Для его приготовления:
измельчают 100 г овоща;
заливают стаканом воды, настаивают в течении суток;
настой процеживают, добавляют 1 г марганцовки;
разбавляют 10 л воды.
Раствором обрабатывают кустики помидор 1 раз в две недели. Процедуру проводят дважды в течении суток: утром и вечером.
Бактериальный некроз:
Заболевание поражает сердцевину стебля. Проявляется в начале периода созревания плодов.
Характерными симптомами являются:
образование внутри стеблей пустот;
увядание и пожелтение листвы, ее деформация и опадение;
появление на плодах сеточки светлых прожилок, гибель урожая.
Для лечения некроза применяют химический препарат Фитолавин-300, раствор марганцовки (10 г средства на ведро воды). Можно использовать биопрепарат Бактофит (он способствует уменьшению и полной ликвидации очагов болезни). Народные средства малоэффективны.
Чтобы томаты хорошо росли и меньше подвергались инфицированию, нужно своевременно принимать меры, направленные на профилактику болезней. Для этого нужно обеспечить растениям оптимальные условия для роста и развития, соблюдать режим полива, вовремя вносить подкормки.
Укрепить иммунитет томатов можно, если непосредственно перед посевом на рассаду семена опустить на полчаса в раствор марганцовки (1%).
Опубликовано: Ангелина Крент
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