Огородники объяснили, почему гниют помидоры на кустах

Иногда, даже у самого опытного овощевода, помидоры на кустах в огороде или в теплице начинают гнить.

Самыми главными врагами томатов, растущих на улице или в теплице, являются:

фитофтороз;

вершинная гниль;

альтернариоз;

бактериальный некроз.

Все эти болезни имеют свои характерные признаки. С появлением первых симптомов недугов следует незамедлительно начинать лечение. Для борьбы можно использовать химические вещества, биопрепараты. Пока заболевание не получило большого распространения, эффективными оказываются и народные средств.

Фитофтороз:

Заболевание появляется из-за холода и повышенной влажности среды.

На наличие его указывают:

черные пятна на плодах, их загнивание;

почернение, высыхание и скручивание листьев.

Чтобы избавиться от фитофтороза нужно использовать фунгициды. Среди наиболее популярных и эффективных – Фундазол, Топаз, Хом, Тиовит джет, Ридомилос. Перед посадкой томатов в открытый грунт или в теплицу участок следует дезинфицировать.

Вершинная гниль:

Патология возникает из-за дефицита калия и переизбытка калия. Спровоцировать ее возникновение способны жаркая погода и недостаток влаги. Симптомами заболевания становятся пятна бурого цвета на еще зеленых плодах.

Для лечения томатов надо:

удалить пораженные части растений;

кустики обработать раствором кальциевой селитры и хлористого калия (разводят по 10 и 30 г каждого из веществ 10 л воды).

Для борьбы с вершинной гнилью можно использовать содовый раствор. Для его приготовления 30 г средства надо растворить в ведре жидкости. Полив следует повторить через 10 дней.

Альтернариоз:

Нестабильные погодные условия, перепады температуры, обильная роса приводят к тому, что на листве появляются сухие пятна темного цвета. Участки, пораженные альтернариозом, или сухой пятнистостью, чернеют и отмирают.

Симптомы болезни проявляются через 3-5 дней после посадки растений. Если в это время начать лечение, то устранить проблему можно без ущерба посадкам.

Для борьбы с грибком:

удаляют зараженные листья;

сокращают количество поливов.

Эффективным средством борьбы с пятнистостью является настой марганцовки с чесноком.

Для его приготовления:

измельчают 100 г овоща;

заливают стаканом воды, настаивают в течении суток;

настой процеживают, добавляют 1 г марганцовки;

разбавляют 10 л воды.

Раствором обрабатывают кустики помидор 1 раз в две недели. Процедуру проводят дважды в течении суток: утром и вечером.

Бактериальный некроз:

Заболевание поражает сердцевину стебля. Проявляется в начале периода созревания плодов.

Характерными симптомами являются:

образование внутри стеблей пустот;

увядание и пожелтение листвы, ее деформация и опадение;

появление на плодах сеточки светлых прожилок, гибель урожая.

Для лечения некроза применяют химический препарат Фитолавин-300, раствор марганцовки (10 г средства на ведро воды). Можно использовать биопрепарат Бактофит (он способствует уменьшению и полной ликвидации очагов болезни). Народные средства малоэффективны.

Чтобы томаты хорошо росли и меньше подвергались инфицированию, нужно своевременно принимать меры, направленные на профилактику болезней. Для этого нужно обеспечить растениям оптимальные условия для роста и развития, соблюдать режим полива, вовремя вносить подкормки.

Укрепить иммунитет томатов можно, если непосредственно перед посевом на рассаду семена опустить на полчаса в раствор марганцовки (1%).