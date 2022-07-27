Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил необычную галактику

Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил самую старую галактику, которую когда-либо видели люди. Ее назвали GLASS-z13.

Исследователи определили, что GLASS-z13 появилась 13,4–13,5 млрд лет назад. Это означает, что мы видим ее такой, какой она была, когда Вселенной было всего 300–400 млн лет.

Изображение с телескопа сочетает в себе несколько разных длин волн инфракрасного света, которые были установлены как разные цвета видимого спектра. Синий представляет собой самые короткие волны, а красный — самые длинные.

Интенсивный красный цвет GLASS-z13 в центре означает, что он улавливается только на самых длинных длинах волн, видимых прибором NIRCam Уэбба.

До этого самой старой галактикой, которую когда-либо видели астрономы, была GNz-11, обнаруженная космическим телескопом Хаббла в 2015 году.

Обнаружение этой галактики означает, что телескоп уже приблизил наше представление о Вселенной еще на 100 млн лет ближе к Большому взрыву.

При этом в НАСА считают, что GLASS-z13 ненадолго останется рекордсменом, поскольку телескоп может заглянуть еще дальше в прошлое.

Если сфокусировать телескоп на участке космоса в течение еще более длительного периода времени, его камеры смогут уловить свет с 13,5 млрд лет назад.

Астрономы могут увидеть свет всего через 100 млн лет после Большого взрыва. Там они надеются увидеть первые звезды в первых галактиках, сформировавшихся в космосе.