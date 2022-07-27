Прилучный довёл свою молодую жену до слёз на съёмках новой картины

Павел Прилучный заставил плакать свою молодую супругу Зепюр Брутян. Причиной слёз любимой стала игра актёра на съёмочной площадке новой картины.

Известный российский актёр Павел Прилучный умудрился довести свою новоиспечённую жену Зепюр Брутян до слез.

Молодая женщина утверждает, что плакала не только она, но и режиссёр проекта, о чём она поведала в своих соцсетях.

Забежала к Павлу на съемочную площадку. А вчера своей игрой довел до слез не только меня, но и режиссёра! Горжусь очень и учусь многому у него. Знали бы вы, как мне уже хочется посмотреть этот фильм.

Месяц назад в интернете появились сведения о том, что Павел Прилучный связал себя узами брака со своей новой возлюбленной, актрисой Зепюр Брутян.

Знаменитости вместе отправились на отдых за рубеж. На фото, которыми звёзды поделились с поклонниками, влюблённые демонстрируют обручальные кольца, но никаких комментариев по поводу состоявшейся свадьбы молодожёны не делают до сей поры.

Ранее Брутян спровоцировала слухи о том, что она беременна. Актриса продемонстрировала свой снимок на отдыхе, где она позирует в облегающем платье, в котором виден округлившийся животик.

После этого поклонники звёздной пары не устают гадать, станут ли актёры родителями или просто молодая супруга чуть расслабилась на отдыхе, набрав несколько лишних килограммов.