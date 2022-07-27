Лидером по количеству заражений обезьяньей оспой стали США, ожидается рост случаев в других странах
Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний показывают, что в настоящее время США являются лидером среди всех стран мира по количеству заражений обезьяньей оспой.
По состоянию на 25 июля, в США зарегистрировано в общей сложности 3846 известных случаев оспы обезьян. Испания сообщила о 3100 случаях, в Германии зарегистрировано 2352 случая.
Координатор Белого дома по COVID-19 доктор Ашиш Джа заявил, что международному сообществу необходимо предпринимать совместные усилия, чтобы помочь людям, пострадавшим от этого заболевания.
Ранее ВОЗ объявила вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. В мире подтверждено уже более 18 100 случаев в 75 странах.
При этом эксперты считают, что реальное количество случаев может быть значительно больше. Директор CDC доктор Рошель Валенски полагает, что в ближайшие недели число заражений будет расти.
Это связано с расширением тестирования, а также с тем, что симптомы обычно проявляются в течение трех недель после заражения.
Передача оспы обезьян обычно происходит при тесном контакте в течение длительного периода времени или при контакте с предметами одежды, постельным бельем или полотенцами, которые были в контакте с заразным пациентом.
Заразиться, случайно пройдя мимо кого-то в торговом центре или коснувшись кнопки лифта, невозможно.
Опубликовано: Светлана Репина
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