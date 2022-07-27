Действия Китая могут перевернуть мировой газовый рынок

В то время, как покупатели природного газа, Китай сохраняет спокойствие и не делает дополнительных закупок. Между тем страна является крупнейшим импортером газа в мире.

В Китае делают ставку на ограничение спроса из-за стратегии «нулевого COVID». В условия глобального кризиса газ стал очень дорогим, поэтому в Китае не хотят вкладывать деньги в топливо, которое может не потребоваться.

Это рискованная ставка, которая может быстро обернуться неприятными последствиями, если погода станет необычно холодной или экономика Китая восстановится.

Такая ситуация приведет к перевороту на мировом газовом рынке, который и так страдает из-за сокращения поставок из России и перебоев на ключевых объектах экспорта.

Внезапное восстановление китайского спроса на газ заставит импортеров снова вступить в беспощадную конкуренцию за СПГ, что усугубит мировой дефицит и существенно поднимет цены.

Глобальный руководитель отдела торговли и консультирования Trident LNG Тоби Копсон отмечает, что для китайских компаний отсутствие закупок на данном этапе является аномалией. В результате за первое полугодие импорт газа снизился на 20%.

Бездействие Китая в отношении СПГ дает возможность другим покупателям в Азии и Европе укрепить свои запасы газа. Китайские фирмы фактически перепродают излишки энергоносителя импортерам в Европе, испытывающим нехватку энергии.

Внезапное падение температуры также может подтолкнуть Китай к покупке газа. Именно это произошло в январе 2021 года, когда холода застали многих китайских импортеров врасплох, истощив запасы и вызвав поток спотовых покупок, что привело к резкому росту цен.