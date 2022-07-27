МВФ предупреждает о предстоящей глобальной рецессии, прогнозы пессимистичные

Международный валютный фонд предупреждает о пессимистичных перспективах мировой экономики и повышенном риске глобальной рецессии на фоне пандемии и российско-украинского конфликта.

В новом отчете фонда сказано, что перспективы мировой экономики значительно ухудшились с апреля и сейчас остаются достаточно мрачными.

Аналитики отмечают, что пандемия нарушила многие цепочки поставок, а ситуация в Украине способствовала углублению кризиса. Ограничения на экспорт российских энергоносителей привели к повышению цен на бензин, электроэнергию, дизтопливо.

Базовый прогноз МВФ предполагает глобальное замедление в 2022 и 2023 годах в сравнении с 2021 годом.

Представители фонда отмечают, что более высокая, чем ожидалось, инфляция, особенно в США и крупнейших странах Европы, вызывает ужесточение мировых финансовых условий.

Сообщается, что замедление роста в Китае оказалось хуже, чем ожидалось, на фоне вспышек COVID-19 и карантина. В результате мировое производство сократилось во втором квартале этого года.

При этом в МВФ подчеркивают, что кризис в энергетике также иллюстрирует, как политика чистой, зеленой энергетической независимости может быть совместима с целями национальной безопасности.

Фонд призывает не отказываться от мер по сокращению изменений климата из-за перехода на ископаемые энергоносители.