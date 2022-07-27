Урганта выгоняют из России: волна хейта в адрес ведущего не стихает
Бессменного ведущего "Вечернего урганта" буквально выгоняют из России его соотечественники. Волна хейта в адрес Ивана Урганта не спадает с тех пор, как тот высказался против спецоперации в Украине.
После того как было объявлено о запуске спецоперации на Донбассе Иван Ургант стал персоной нон грата у соотечественников, которые направили в адрес ведущего свой праведный гнев.
Интернет-пользователям не по душе пришёлся отъезд звезды российского экрана с родины, а также тот факт, что ведущий подверг критике действия российских властей относительно Украины.
Отметим, что вскоре после отъезда Иван вернулся в РФ, но его земляки не утихают, призывая "лицо" Первого канала уехать из страны и поселиться на чужбине.
Совсем недавно Ивана в личном блоге упомянул юморист Илья Соболев. Артист вспомнил о времени, когда ему довелось работать с ведущим "Вечернего Урганта".
Под публикацией комика появились комментарии по-разному настроенных соотечественников.
Одни признались в том, что очень ждут, когда увидят Ивана вновь на экране. Другие окрестили знаменитость "предателем", осыпав его персону нелестными высказываниями.
Передай ему, что мы не скучаем.
Пусть в Израиль обратно валит, уберите.
Предатель России и здравого смысла!
Ранее Андрей Ургант - отец Ивана, резко ответил отечественным знаменитостям, которые обрушились с критикой на его сына.
Родитель рассказал, что с с начала спецоперации ведущий пережил очень непростые времена, так как столкнулся с невероятным количеством хейта, большая часть которого появилась по вине коллег артиста.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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