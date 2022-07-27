Дачники рассказали о болезнях грецкого ореха и их лечении

Дерево грецкого ореха чаще всего поражается болезнями из-за затененности, бедности и заболоченности почвы, щелочных или затяжных дождей.

Бурая пятнистость:

Обильные осадки в начале лета провоцируют развитие марсониоза и филлостиктоза грецкого ореха. На листках, зеленых стеблях и плодах образуются мелкие пятна бурого цвета. В дальнейшем они становятся серыми с коричневой каймой.

Листки с обширными очагами засыхают и осыпаются. На завязях появляются вдавленные бурые точки с красноватым оттенком. Плоды увядают, растрескиваются или загнивают.

Пораженный бурой пятнистостью грецкий орех рекомендуется обработать одним из медьсодержащих препаратов: 3% бордоской смесью, Каптаном, Цинебом, Скором или Хорусом. Второй раз дерево опрыскивают в фазе появления листков, а третий — спустя 2 недели.

Бордоскую смесь готовят из таких компонентов:

медный купорос — 300 г;

негашеная известь — 450 г;

вода — 10 л.

Бактериальный ожог:

Иногда на зеленых частях дерева появляются темные пятна, сигнализирующие о бактериальном ожоге. Со временем листки чернеют полностью, скручиваются и отмирают. Они долго держатся на ветвях, затем опадают.

Побеги покрываются мокнущими язвами и увядают, а почки засыхают. Плоды чернеют и внутри, поэтому их ядра несъедобны. Болезнь вызывают бактерии, переносимые ветром и насекомыми.

Надземные части дерева, пораженные бактериальным ожогом, удаляют и сжигают. Ветки очищают от язв. Раны обрабатывают 1% медным купоросом и наносят садовый вар. Также применяют фунгициды: ХОМ, Цинеб, бордоскую жидкость, Фитолавин.

Для орошения грецкого ореха используют водные растворы антимикробных препаратов:

Ампициллин — флакон на 10 л;

Офлоксацин — 2 таблетки на 10 л.

Чтобы повысить иммунитет саженца, опрыскайте его раствором борной кислоты концентрацией 10 г на 1 л воды.

Корневой рак:

Бактерии, обитающие в грунте, проникают в корни саженца через раны. Пораженные клетки начинают интенсивно делиться. В результате на корневой системе образуются наросты. Так развивается корневой рак. При дефиците влаги больное дерево плохо растет и плодоносит. Если за грецким орехом хорошо ухаживать, вредоносность болезни существенно снижается.

Молодой орех нужно сажать на участке, где ранее садовые культуры не поражались корневым раком. Перед посадкой деревце внимательно осматривают. Обнаруженные наросты срезают ножом.

Для обработки ран готовят раствор каустической соды в пропорции 100 г на ведро воды. Корни погружают в обеззараживающее средство на 5 минут, затем промывают водой.

Бактериоз:

Появление на надземных частях дерева черных пятен свидетельствует о бактериозе. Развитию болезни способствует сырая погода и тепло. Бактерии разносятся насекомыми и пыльцой. Они быстро внедряются в пестики цветков.

Пораженные молодые ветки усыхают, листки опадают. Пятна на кожуре плодов темнеют и увеличиваются, ядра загнивают. Несозревшие орехи сморщиваются и осыпаются.

Когда влажная погода сменяется сухой, течение бактериоза приостанавливается. Побеги, листья и плоды, пораженные инфекцией, удаляют и сжигают. Затем грецкий орех обильно орошают 1% бордоской жидкостью или 0,7% раствором гидроксида меди.

Второй раз крону и ствол обрабатывают через 2 недели 0,3% раствором карбамида. Желательно позже еще дважды опрыскать дерево фунгицидом с интервалом 14 дней.

При вспышке грибковой болезни в период цветения грецкого ореха теряется до 90% урожая. При отсутствии лечения завязи опадают, дерево останавливается в росте и может погибнуть.

С профилактической целью рано весной и осенью крону орошают 1% раствором медного купороса. Обязательно уничтожают опавшие листки и плоды, поскольку в них могут зимовать бактерии и грибки.