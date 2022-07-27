Зрители в массовом порядке сдают билеты на концерты артистов, высказавшихся против спецоперации
Концерты "Би 2", "ДДТ", "Машина времени" отменяют по всей России. Жители государства в массовом порядке сдают билеты на выступления опальных артистов.
На фоне политического кризиса в Украине российский шоу-бизнес раскололся на 2 лагеря. Одни поддерживают свою страну, другие критикуют действия РФ.
В настоящий момент наблюдается ситуация, что зрители не желают посещать концерты звёзд, выступающих против спецоперации на Донбассе. Жители России массово сдают билеты на выступления таких артистов.
В городах РФ уже отменены выступления популярных отечественных групп "Би-2", "ДДТ", "Машины времени", исполнителя Филиппа Киркорова. Концерты последнего не состоятся по причине его имиджа и толерантности к ЛГБТ.
Продюсер Павел Руденко уверен, что подобное отношение к опальных артистам со стороны общества - норма.
Мне нравится, что наше население уже само реагирует. Те же концерты музыканта Андрея Макаревича, "Машины времени" отменили люди. То есть они массово приходят и сдают билеты.
В Крыму разгораются нешуточные страсти по поводу нежелания крымчан видеть Киркорова с концертами в своих городах.
Представители общества "Станица Донская" обратились с помощью в решении вопроса к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю.
Жители полуострова собирают подписи с целью недопущения выступлений артиста в своей местности.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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