Зрители в массовом порядке сдают билеты на концерты артистов, высказавшихся против спецоперации

Концерты "Би 2", "ДДТ", "Машина времени" отменяют по всей России. Жители государства в массовом порядке сдают билеты на выступления опальных артистов.

На фоне политического кризиса в Украине российский шоу-бизнес раскололся на 2 лагеря. Одни поддерживают свою страну, другие критикуют действия РФ.

В настоящий момент наблюдается ситуация, что зрители не желают посещать концерты звёзд, выступающих против спецоперации на Донбассе. Жители России массово сдают билеты на выступления таких артистов.

В городах РФ уже отменены выступления популярных отечественных групп "Би-2", "ДДТ", "Машины времени", исполнителя Филиппа Киркорова. Концерты последнего не состоятся по причине его имиджа и толерантности к ЛГБТ.

Продюсер Павел Руденко уверен, что подобное отношение к опальных артистам со стороны общества - норма.

Мне нравится, что наше население уже само реагирует. Те же концерты музыканта Андрея Макаревича, "Машины времени" отменили люди. То есть они массово приходят и сдают билеты.

В Крыму разгораются нешуточные страсти по поводу нежелания крымчан видеть Киркорова с концертами в своих городах.

Представители общества "Станица Донская" обратились с помощью в решении вопроса к митрополиту Симферопольскому и Крымскому Лазарю.

Жители полуострова собирают подписи с целью недопущения выступлений артиста в своей местности.