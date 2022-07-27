МИД России утверждает, что создание трибунала над украинскими нацистами под эгидой ООН не возможно

Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сообщил, что создать трибунал над нацистами, при содействии ООН, не возможно.

Нечаев выразил сожаление, что некоторые представители международного сообщества и чиновники ООН «настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона», что создавать международный судебный орган по военным преступлениям при ООН не имеет смысла.

«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками», - отметил Нечаев.