МИД России утверждает, что создание трибунала над украинскими нацистами под эгидой ООН не возможно
Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сообщил, что создать трибунал над нацистами, при содействии ООН, не возможно.
Нечаев выразил сожаление, что некоторые представители международного сообщества и чиновники ООН «настолько дискредитировала себя открытым спонсорством украинского национализма и следованием указаниям Вашингтона», что создавать международный судебный орган по военным преступлениям при ООН не имеет смысла.
«Своевременной является инициатива председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина о создании вместе с партнерами по СНГ, ОДКБ, БРИКС и ШОС международного трибунала над украинскими преступниками», - отметил Нечаев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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