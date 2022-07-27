Американские военные разрабатывают план с кораблями и истребителями на случай поездки Нэнси Пелоси на Тайвань

Пентагон сомневается, что Китай нападет на самолет Нэнси Пелоси, если она полетит на Тайвань. Но для обеспечения ее безопасности потребуются специальные меры.

Американские военные разрабатывают планы на случай любого развития событий, в том числе неожиданного.

Если поездка Пелоси состоится, военные США увеличат передвижение сил и средств в Индо-Тихоокеанском регионе.

Для обеспечения перекрывающихся колец защиты во время ее полета на Тайвань и в любое время на земле там будут задействованы истребители, корабли, средства наблюдения и другие военные системы.

Визит Пелоси на Тайвань будет выходить за рамки обычных мер предосторожности для поездок в менее рискованные места.

Официальные лица США на условиях анонимности описали необходимость создания буферных зон вокруг Пелоси и ее самолета.

У США уже есть значительные силы, рассредоточенные по всему региону, поэтому любое усиление безопасности может быть в значительной степени обеспечено уже имеющимися активами.

Военным также придется быть готовым к любому происшествию — даже к аварии в воздухе или на земле. Они сказали, что США должны иметь поблизости спасательные средства, и предположили, что это может включать вертолеты на кораблях, уже находящихся в этом районе.

Ни офис Пелоси, ни Белый дом пока официально не подтвердили визит.