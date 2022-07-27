Китайский космический корабль сгорел, его остатки упали на Землю

Китайский грузовой космический корабль «Тяньчжоу-3», который обслуживал постоянную орбитальную космическую станцию страны, в значительной степени сгорел при повторном входе в атмосферу.

В Китайском космическом агентства сообщили, что от корабля остались только небольшие части, которые благополучно приземлились в районе южной части Тихого океана.

До 17 июля космический корабль был состыкован с основной частью станции Тяньхэ, куда доставил научную лабораторию.

В последнее время космическое сообщество не раз выражало озабоченность по поводу китайской ракеты-носителя. Это часть массивной 23-тонной ракеты Long March 5B-Y3.

Китай решил не направлять ракету-носитель обратно через атмосферу, и пока неясно, когда именно и где она спустится на Землю.

Хотя по возвращении он в значительной степени сгорит, остается небольшой риск того, что осколки могут нанести ущерб или привести к человеческим жертвам.

Ранее Китай позволял ступеням ракет самостоятельно падать на Землю как минимум дважды, а в прошлом году НАСА обвинило его в несоблюдении ответственных стандартов в отношении космического мусора после того, как части китайской ракеты приземлились в Индийском океане.

Но представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь заявил, что вероятность причинения ущерба действиям авиации или на земле крайне мала.