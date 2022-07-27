Огородники рассказали, как спасти гнилые кабачки

Кабачки считаются неприхотливой огородной культурой. Они хорошо растут даже не в очень благоприятных условиях. Но есть несколько проблем, которые способны уничтожить урожай.

Почему кабачки начинают гнить:

Кабачки являются светолюбивой и теплолюбивой культурой. При соблюдении этих условий риск загнивания плодов значительно снижается. Если есть желание выращивать этот овощ, нужно начинать с места для посадки.

Высаживать кабачки лучше на хорошо освещенных, не затененных грядках. При этом важно соблюдать севооборот. Нельзя сеять культуру на то же место, где она росла в прошлом году.

Но правильное размещение кабачков на огородном участке не дает гарантии, что урожай будет богатым. Часто приходится сталкиваться с проблемой загнивания плодов. Молодые кабачки перестают расти, начинают гнить около плодоножки или в районе верхушки.

Для этого может быть несколько причин:

избыточная влага (если полив слишком обильный или часто идут дожди, почва на грядках не успевает просыхать, растения очень быстро разрастаются, избыточная влага создает среду, которая очень благоприятна для загнивания молодых плодов);

загущенность посадок (развиваются грибковые заболевания);

избыток органических веществ в почве (кабачки любят подкормки, но они должны быть дозированными, так как избыток азота мешает усвоению некоторых микроэлементов, что провоцирует загнивание);

плохое опыление (если цветок опылился плохо или остался не опыленным, он начнет загнивать);

грибковые заболевания (мучнистая роса является самой распространенной болезнью кабачков (на плодах появляются коричневатые пятна, кабачки начинают гнить, на листьях можно заметить белый налет);

поражение вершинной гнилью (плоды начинают загнивать с верхушки, проявляется это при недостатке кальция).

Белый налет на листьях не всегда стоит принимать за поражение мучнистой росой. Если других признаков болезни нет, беспокоиться не стоит. Белый налет на листве это особенность некоторых сортов.

Как решить проблему:

Если пришлось столкнуться с загниванием кабачков, проблему нужно решать немедленно. В противном случае можно лишиться урожая. Для начала необходимо установить возможную причину. После этого проще принять решение о том, что можно сделать в сложившейся ситуации.

Для профилактики дальнейшего загнивания кабачков нужно:

снизить кратность и объем поливов;

поливать кабачки строго в междурядьях или вокруг кустов, но не лить воду на листья, цветки и плоды;

замульчировать посадки, положив вокруг каждого куста солому (если на грядках очень влажно, можно подложить под каждый крупный плод доску или подставку из другого материала);

снизить температуру и проветрить теплицу (для кабачков, выращиваемых в защищенном грунте; если на улице жарко, можно убрать пленку);

внести удобрения (кальциевую селитру, борную кислоту (2 г на 10 л воды), можно использовать и суперфосфат, который содержит соли кальция);

обработать посадки биофунгицидами (Квадрис, Акробат).

Ни в коем случае нельзя поливать кабачки настоем коровяка, куриного помета, вносить азотные удобрения. Это только усугубит проблему.

На стадии профилактики нужно следить за севооборотом, сажать кабачки на достаточном расстоянии. Они не должны мешать друг другу. Загущенные посадки мешают нормальному испарению влаги, провоцируют развитие грибковых инфекций.

Предпринимать меры нужно уже при первых признаках загнивания плодов на кабачках. Ждать не стоит, так как можно потерять весь урожай. Если гниют уже большие плоды, следует обратить внимание на своевременный сбор. Не нужно давать им перерастать. Это не только способствует сохранению плодов, но и увеличивает урожайность.

Чтобы кабачки хорошо опылялись и завязи не гнили, рядом желательно сажать растения-медоносы (чабрец, клевер). Но есть и другие методы. Например, можно опрыскать листья сахарным сиропов для привлечения насекомых-опылителей. Помогает и ручное опыление. Комплексный подход к решению проблемы позволяет вырастить отличный урожай кабачков.