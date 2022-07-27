У Джо Байдена отрицательный тест на коронавирус

Вечером 26 июля и утром 27 июля тесты президента США Джо Байдена на коронавирус оказались отрицательными. Он сообщил, что выходит из строгой изоляции.

Белый дом опубликовал ежедневное обновлении от врача, которое подтверждает, что Байден может завершить период изоляции.

Сам президент разместил в Твиттер фото своего отрицательного результата теста. Он поблагодарил врача за заботу и всех за поддержку.

Врач президента Кевин О'Коннор написал, что Байден прошел пятидневный курс приема противовирусного препарата Паксловид.

Доктор отметил, о у президента нет лихорадки, он не принимал жаропонижающие лекарства в течение 36 часов. По его словам, симптомы коронавируса практически полностью устранены.

Кевин О'Коннор отметил, что Джо Байден будет носить маску в течение 10 дней, когда будет находиться рядом с другими людьми.

О положительном тесте 79-летнего Джо Байдена стало известно 21 июля. С этого момента он находится в изоляции.

В целом врачи оценивали состояние президента как удовлетворительное, а симптомы не были слишком сильными.