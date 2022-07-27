Spiegel: правительство Германии продаст Украине сто гаубиц Panzerhaubitze2000

Немецкое правительство одобрило продажу ста гаубиц Украине производства местного оборонного концерна.

27 июля стало известно, Министерство экономики Германии одобрило продажу Украине ста гаубиц, произведённых немецким концерном Krauss-Maffei Wegmann. Примечательно, что соответствующий запрос был одобрен Минэком ФРГ за два дня, хотя сама Украине обратилась к Берлину с соответствующей просьбой ещё в апреле.

Теперь правительство Германии направит Киеву сто гаубиц класса Panzerhaubitze2000, которые должны прибыть в Украину уже в ближайшее время.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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