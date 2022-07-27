Флот США плывёт к берегам Китая для дежурства на время визита Пелоси в Тайвань
Группа кораблей американского флота приближается к берегам Китая для дежурства на время визита Нэнси Пелоси на Тайвань.
Вечером 27 июля издание South China Morning Post сообщило, что группа кораблей американского флота, включая авианосец "Рональд Рейган", подходят к берегам Китая в разгар напряжённости между Пекином и Вашингтоном.
Отмечается, что корабли флота США будут дежурить в Южно-Китайском море во время возможного визита спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси в Тайвань.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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