VW представил прототип воздушного такси «Летающий тигр» для Китая

После продолжительных опытно-конструкторских работ VW Group готовится к выходу на рынок будущего воздушного такси в Китае и для этой цели подготовила прототип модели.

Транспортное средство, известное как «пассажирский дрон V.MO», должно иметь возможность автоматически перевозить четырех пассажиров и их багаж на расстояние до 200 километров.

Он имеет десять роторов для вертикального и горизонтального движения, приводится в действие электричеством и имеет длину чуть более одиннадцати метров. Также используются технологии, которые используются в автономном вождении, пояснил Volkswagen на презентации в среду. Прозвище аэротакси — «Летающий тигр».

По словам уходящего босса VW China Стефана Вёлленштейна, футуристический автомобиль имеет хорошие рыночные возможности, если спрос на «потребности в вертикальной мобильности» в крупных мегаполисах Китайской Народной Республики действительно будет расти, как ожидается, в ближайшие годы. «Мы хотим довести эту концепцию до серийного производства в долгосрочной перспективе», — заявил менеджер, которого 1 августа заменит Ральф Брандштеттер.

Однако в настоящее время «V.MO», вероятно, будет нишевым предложением для состоятельных и любящих технологии клиентов из китайской бизнес-элиты. По словам VW , регулярное использование воздушных такси в виде VIP-шаттлов, например, было бы возможным - при условии, что власти выдают все разрешения. Испытательные полеты запланированы на этот год, а затем летом 2023 года будут проведены расширенные испытания улучшенного беспилотника.

Проект по расширению бизнеса за счет «городской воздушной мобильности» реализуется VW в Китае с 2020 года. Это быстрорастущий рынок, пояснил автопроизводитель из Вольфсбурга, для которого Китай на сегодняшний день является самым важным регионом продаж. Основное внимание уделяется воздушному транспорту на короткие и средние расстояния. Они могут сыграть важную роль в будущем транспорта в перегруженных мегаполисах.