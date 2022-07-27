Посол Украины в Германии Мельник пожалел о словах про бандеровцев
Украинский посол в Германии Андрей Мельник сообщил, что сожалеет о своих словах про бандеровцев.
Вечером среды посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что сожалеет о своём заявлении, в котором он поспешно сообщил, что бандеровцы непричастны к массовым убийствам евреев и поляков в годы Второй мировой войны. Мельник признаёт, что его заявление было ошибкой и повлияло на его отставку с должности посла Украины в Берлине.
Примечательно, что ранее Андрей Мельник утверждал, что тезис о причастности бандеровцев к геноциду польского и еврейского народа является русской пропагандой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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