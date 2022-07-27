Spectator: Путин показал политическое бессилие Европы из-за нехватки газа

Издание The Spectator утверждает, что Владимир Путин сумел показать политическое бессилие стран Евросоюза.

27 июля журналист информагентства The Spectator Росс Кларк заявил, что Владимир Путин выставил Европу политически бессильной, сократив поставки газа в ЕС по "Северному потоку" до двадцати процентов от максимальной заявленной мощности.

Кларк напомнил, что накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о намерениях сократить зависимость Германии от российского газа к 2024 году до десяти процентов, однако теперь становится очевидным, что план Шольца не может быть исполнен.