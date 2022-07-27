Макрон: Россия начала новую Мировую войну гибридного типа
Президент Франции Эммануэль Макрон утверждает, что Россия развязала новую мировую войну ранее невиданного характера.
Вечером 27 июля французский президент Эммануэль Макрон выступил на пресс-конференции в Бенине, где заявил, что российская специальная военная операция в Украине положила начало новой Мировой войне гибридного типа, которую Россия якобы ведёт против западных государств.
По мнению Макрона, в данной войне Россия использует как оружие информацию, продукты питания и энергоносители, успешно нанося урон странам Европы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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