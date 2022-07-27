Филиппины отказались от покупки вертолётов Ми-17 у России из-за санкций США

Правительство Филиппин приняло решение разорвать сделку с Россией о покупке вертолётов Ми-17.

Посол Филиппин в США сообщил, что его страна приняла решение отказаться от сделки с Россией по покупке шестнадцати вертолётов типа Ми-17. В рамках данной сделки Филиппины должны были заплатить Москве около 227 миллионов долларов за два года. Также в марте текущего года Филиппины заверяли, что сделка в любом случае состоится.

Однако уже сейчас филиппинский посол в Вашингтоне заявил, что его страна рискует оказаться под американскими санкциями в соответствии с законом США о противодействии врагам Америки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 
 

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