Мэры немецкого острова Рюген выступили за запуск «Северного потока - 2»

В письме правительству местные политики с острова Рюген предложили использовать спорный газопровод «Северный поток - 2» в Балтийском море.

Письмо, которым располагает Немецкое агентство печати, подписано семью мэрами.

По словам мэра Засница Франк Крахта, письмо было отправлено, в частности, в Государственную канцелярию Шверина и федеральному министру экономики Роберту Хабеку.

«Мы считаем, что путь, по которому идет федеральное правительство по расставанию с источниками энергии в России, неверен. В целях адекватного обеспечения энергетической безопасности, в частности поставок газа, рекомендуется использование «Северного потока — 2» в дополнение к «Северному потоку — 1»», - пишут мэры.

Альтернативы, которые в настоящее время планируются, связаны с огромными затратами времени и денег. Запланированное расширение ветровой энергетики подверглось критике.

Помимо подписи Крахта, в письме стоят подписи шести других глав администрации, в том числе Ани Ратцке (Берген) и Райнхарда Лидтке (Зеллин).

Напомним, что в среду, 27 июля «Газпром» еще больше ограничил поставки газа в ЕС по «Северному потоку-1». Сейчас нагрузка составляет менее 20 процентов от мощностей газопровода.